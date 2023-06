“Anulação já!”: leitores ficam indignados com imagens de noivo enviando mensagem durante casamento

“Isso é insano...desrespeitoso e condescendente”, disse uma internauta ao se deparar no Twitter com uma postagem republicadas do Tik Tok onde aparece um noivo distraído, saindo da igreja após tão aguardado “sim” e usando o celular para enviar mensagens par alguém, segundo notícia do The New York Post.

E não foi apenas essa internauta que se manifestou diante de tanta falta de sensibilidade, Jam que a postagem acumulou nada menos do que 40 milhões de visualizações. “Este casamento acabou”, previu um dos comentários indignados.

No vídeo, a noiva está radiante, andando entre os convidados no sentido à saída da capela, mas o noivo tem os olhos vidrados no celular. E não foi apenas uma olhadela rápida em busca de alguma mensagem urgente, durante todo o trajeto até deixar a igreja ele dá mais atenção ao aparelho do que à noiva.

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT — Mahuntsu (@Mahuntsu) June 2, 2023

“Este homem foi forçado ou não ama esta senhora. Por que casar, então?”, disse um seguidor no Twitter. “Nada. Absolutamente nada é tão importante... Não há defesa para isso”, disse outro seguidor, inconformado com a falta de bom senso do noivo no dia que deveria ser o mais importante na vida do casal.

Apesar da avalanche de comentários, não houve qualquer réplica do casal nas redes sociais e os seguidores mais maldosos levantam a hipótese de que o celular também deva ter desempenhado um papel fundamental para o noivo na noite de núpcias, quiçá até mais importante do que a noiva.