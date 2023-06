Pai compra briga em piscina pública e acaba tirando os brinquedos de três crianças

Um pai está sendo criticado por recuperar o brinquedo de sua filha que estava com outras crianças em uma piscina pública. Conforme publicado por ele no Reddit, tudo ia bem até que as crianças se recusaram a devolver o brinquedo emprestado.

Sem se identificar, o pai conta que aproveitou um dia de sol para ir a uma piscina pública com sua namorada, sua filha e alguns de seus irmãos e seus respectivos filhos. Para se divertir, a filha dele decidiu levar alguns brinquedos e pistolas de água para brincar com os primos, o que não era um problema até que outras crianças repararam nos brinquedos.

“Enquanto eu pescava, notei 3 crianças chegando perto das pistolas de água, minha namorada estava sentada perto dos brinquedos e eles pediram permissão para usar emprestada”.

“Como nenhuma das nossas crianças estava brincando, nós permitimos que elas brincassem, mas pedimos para devolverem”.

As coisas saíram do controle!

Segundo o homem, o dia correu de forma tranquila e divertida até que eles decidiram ir embora e pedir as pistolas de água para as crianças.

“Pedi para minha namorada pegar as pistolas de água e ela tentou, mas as crianças começaram a fugir dela. Ela pediu 3 vezes para devolverem os brinquedos e ela se recusou a entrar na água para pegar pois já estava trocada”.

“Eu então pedi os brinquedos e as crianças disseram que estavam usando, pedi uma segunda vez e foi a mesma resposta. Eu então pulei na água e peguei”.

“Antes de ir embora, duas mães nos pararam e disseram que avisaram a administração porque eu gritei e ofendi seus filhos. Eu expliquei o ocorrido e ainda assim vieram para cima de mim!”.

“Nós fomos embora, mas minha namorada, meus irmãos e minha filha estão chateados comigo e disseram que eu poderia ter evitado toda a cena, mas em minha defesa, teríamos que esperar ao menos mais 30 minutos enquanto as crianças desconhecidas brincavam com os brinquedos da minha filha”.

Para os usuários do Reddit, ele apenas estava pegando algo que pertencia a filha dele.

“Não acredito que você tenha feito algo errado, apenas pegou o brinquedo da sua filha”, comentou uma pessoa.

“Não é errado recuperar algo que é seu. As crianças agiram errado em não devolver quando foi solicitado”, finalizou outra.