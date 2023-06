O inusitado caso da trabalhadora que suplicou aos clientes que ‘deixem de lado’ um ‘hábito desconfortante’

Recentemente, chamamos a atenção para um incidente incomum envolvendo uma funcionária que suplicou aos clientes que abandonassem um “hábito desconfortável”. A jovem, que trabalha em uma farmácia que oferece outros serviços, fez um apelo para que parassem de usar as instalações da loja para imprimir “fotos íntimas”.

A história foi compartilhada por Mariah no TikTok, onde ela revelou ter presenciado clientes imprimindo suas fotos pessoais às nove da manhã na loja. A situação se torna ainda mais problemática quando os pedidos são feitos online, pois Mariah precisa examinar cuidadosamente as fotos e garantir que as corretas sejam impressas.

O dilema diário de Mariah em seu local de trabalho foi compartilhado com seus seguidores, conforme relatado pelo site britânico The Mirror. Mariah, de Nova York, expressou sua frustração: “Não sei quantas vezes preciso dizer isso: não imprimam suas fotos íntimas aqui”. A jovem de 22 anos brincou sobre ter que lidar com um cliente em particular, comentando: “Por favor, são 9h da manhã, eu não posso fazer isso”.

Alguns usuários preferem utilizar serviços de revelação de fotos online, onde as imagens podem ser entregues diretamente em suas casas, evitando o constrangimento de enfrentar alguém cara a cara.

Como era de se esperar, a história logo se tornou viral nas redes sociais, gerando ampla repercussão e discussões entre os usuários.

Texto com informações do site The Mirror