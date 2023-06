‘Mataram meu bebezinho’: mãe entra em desespero após saber da morte de filho assaltante

Mãe de um adolescente de 17 anos, acusado de assaltar um comércio no México, uma mulher entrou em desespero e foi registrada chorando desesperadamente após receber a informação da morte do filho, que foi atingido por um tiro disparado por um policial.

Segundo informações do portal NMás, o adolescente, acompanhado de outros três indivíduos, entrou para cometer o delito no estabelecimento comercial, no entanto nenhum deles notou que próximo do lugar circulava uma equipe policial.

Ao notar uma movimentação inusual, um dos oficiais da Secretaria de Segurança Cidadã (SSC) entrou no comércio para perguntar se havia algum problema e foi quando um dos sujeitos saiu correndo e outro lhe apontou uma arma.

Diante da perigosa situação, o oficial efetuou disparos, resultando na morte do adolescente.

Reação da mãe do adolescente morto

Através das redes sociais, um vídeo mostrou o desespero da mãe do adolescente morto, que em meio ao choro e gritos dizia: “Meu bebê, meu bebê. Eles mataram meu bebezinho. Dói aqui (no peito)”.

Em declaração, a mulher relatou que o filho não estudava, nem trabalhava, mas “ajudava com os gastos da casa”.

Veja a continuação o vídeo que mostra todo o desfecho do caso. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

⚠️Esta noche⚠️: Un presunto asaltante muerto y un policía herido dejó una balacera afuera de un Oxxo en la esquina de las avenidas Eduardo Molina y 5 de Mayo en la colonia Del Obrero en la alcaldía GAM. Hay intensa movilización policiaca en la zona. #CDMX pic.twitter.com/G5AL7Zw4w2 — Isidro Corro (@isidrocorro) May 26, 2023

Importante: embora o caso tenha ocorrido internacionalmente, por se tratar de um menor de idade, a identidade do adolescente foi preservada durante toda a notícia.

