Jovem é criticada por não contar ao amigo que está grávida dele

Uma jovem de 25 anos está passando por um momento delicado e decidiu pedir apoio no Reddit. Acontece que recentemente ela descobriu estar grávida de um de seus amigos, com o qual tem um relacionamento além da amizade.

Segundo ela, os dois tem um relacionamento ao qual chama de “amizade com benefícios”, onde os dois saiam juntos enquanto estavam solteiros. No entanto, em fevereiro ela descobriu estar grávida e afirma ter certeza de que o amigo é o pai de seu bebê.

“Pouco antes de descobrir a gravidez meu amigo conheceu outra pessoa e nós terminamos nossas ‘aventuras’. Temos uma regra de que terminamos o nosso relacionamento amoroso sempre que um dos dois conhece e se envolve com outra pessoa. Com isso, acabamos perdendo contato e eu optei por não contar a ele sobre a gestação”.

“Semana passada fomos convidados para uma festa em comum e obviamente, ele viu que estou grávida. Eu então saí mais cedo tendo a esperança dele não ter me visto, mas ele viu e veio atrás de mim. Nós conversamos e ele perguntou quando o bebê nasce, e eu disse que é em outubro”.

Ele ficou magoado

Seguindo com seu relato, a jovem conta que depois de um tempo recebeu uma ligação do amigo perguntando se ele era o pai do bebê.

“Ele também perguntou por que eu não contei a ele, e ficou bravo com isso. Eu disse os meus motivos e falei que não queria atrapalhar seu relacionamento, que acabou alguns meses atrás”.

“Entendo ele estar chateado e seus sentimentos são válidos, mas sinto que não precisava contar a ele sobre tudo. Ele só descobriu por causa de uma coincidência”, finalizou.

Para os usuários do Reddit, ela deveria ter contado.

“Ele tem o direito de saber que será pai. Entendo sua situação, mas ele não era abusivo e você não pensou na possibilidade de interromper a gravidez, então deveria ter contado”, comentou uma pessoa.

“Ele tem o direito de saber! Você deveria ter conversado com ele sobre isso”, finalizou outra.