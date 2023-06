Ela decidiu pagar um aluguel para seu pai, mas a mãe não pode saber!

Uma jovem está passando por um momento delicado na casa de seus pais após decidir pagar um “aluguel” por seu quarto. Enquanto o pai apreciou a ajuda da filha, que está terminando sua pós-graduação, a mãe não pode saber.

Conforme o relato da jovem, feito por ela de forma anônima no Reddit, a situação financeira de seus pais não é muito boa e piorou com a pandemia depois que os negócios de seu pai demoraram para se recuperar. Com isso, ela decidiu tentar oferecer ajuda, mas os pais recusaram o que a fez buscar outras formas de ajudar em casa.

“Comecei a comprar mantimentos e encontrar formas de aliviar a situação para os meus pais. Eles sempre foram contra minha ideia de pagar uma espécie de aluguel”.

“Meu pai, diferente da minha mãe, sempre foi mais receptivo com isso, então conversei com ele novamente e ele finalmente cedeu em receber um pouco por mês”.

A mãe não pode saber!

Seguindo com seu relato, a jovem revelou que combinou com o pai de ir mantendo o valor em segredo e aos poucos viu tudo melhorar financeiramente para a família.

“Sei que meu pai ficou grato com a ajuda. Não foi uma solução mágica para seus problemas, mas com os clientes dele voltando as coisas ficaram melhores. Eu sei que o dinheiro ia para as contas porque minha mãe se surpreendeu”.

“Tudo ia bem até quinta-feira, até que minha mãe viu uma transferência de dinheiro para o meu pai e ficou confusa. Depois ela checou e percebeu que eu venho fazendo as transferências desde janeiro”.

Leia também: Ela não quer mais contato com os sogros após ouvir alguns comentários

“Agora ela está magoada com nós dois porque mentimos, mesmo que por uma boa causa. Ela diz que eu, como ‘criança’, não tenho que me preocupar em pagar um aluguel ou as contas de casa e que eu não devia ter insistido. Eu agi errado?”, questiona.

Para os usuários, ela agiu corretamente e com responsabilidade.

“Na sua idade, pagar um ‘aluguel’ é demonstrar responsabilidade. Seus pais deveriam estar honrados com a sua atitude”, comentou uma pessoa.

“Não tem uma pessoa certa e uma pessoa errada. Você e seu pai não deveriam ter mentido, mas sua mãe não deveria ser tão rígida com isso” finalizou outra.