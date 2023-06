Trabalhador implora aos clientes que ‘deixem de lado’ um popular ‘hábito revoltante

Um ex-funcionário de uma loja de varejo no Reino Unido fez uma postagem que se tornou viral nas redes sociais, pedindo aos clientes que abandonem um hábito popular considerado repugnante, de acordo com suas palavras.

Conforme relatado pelo site The Sun, é comum observar clientes realizando compras enquanto seguram alimentos na loja.

Comer enquanto faz compras é uma atividade que a equipe da loja “julgará” os compradores, afirmou o ex-funcionário que compartilhou sua ira no Reddit.

A revolta ocorre porque na rede existe uma praça de alimentação, onde são vendidos os produtos, e com isso o local adequado para o consumo, segundo ele.

Alguns funcionários disseram que não são apenas os clientes empurrando carrinhos que eles viram com cachorros-quentes e outros itens.

“Eu vi uma senhora e sua filha comendo pizza em um sofá de exibição há dois dias”, escreveu uma trabalhador da rede.

Há uma exceção a essa “regra não escrita”, que são as amostras grátis que você encontrará em toda a loja. Essas porções pequenas podem ser degustadas.

Pare de abandonar itens frios no corredor errado

Outra situação que supostamente gera revolta, se você colocar um item congelado no carrinho e decidir que não o quer, coloque-o de volta de onde tirou.

Ex-funcionários explicam que ficavam constantemente incomodados por clientes que deixavam alimentos frios ou congelados longe de onde os encontraram.

Já sobre itens não congelados deixados no freezer, um funcionário também disse que pode confirmar que a quantidade de itens não congelados que eles tiveram que jogar é “ridícula”.

Com informações do site The Sun