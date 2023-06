Mulher planeja momento especial para funeral da mãe e acaba sendo barrada

Uma mulher de 24 anos perdeu a mãe no início desta semana e decidiu compartilhar seu relato no Reddit, nesta sexta-feira (2). De acordo com ela, a partida de sua mãe foi inesperada e ainda está processando.

Segundo o relato, ela e seus dois irmãos mais velhos estão organizando o funeral para a próxima semana. Contudo, ao sugerir um momento especial para o velório, acabou sendo barrada pela família.

“Há cerca de quatro anos, meu avô (pai da minha mãe) faleceu de câncer. Foi difícil para toda a família porque ele era um homem incrível, mas minha mãe e eu éramos os mais próximos dele e achamos difícil voltar às nossas vidas normais depois”, contou, por meio do usuário u/throwawayacc67292.

“Parecia uma espécie de milagre quando, na mesma época, Louis Tomlinson lançou uma música chamada ‘Two of Us’, discutindo sua própria dor e tentando seguir em frente após a morte de sua mãe”, continuou.

Segundo a mulher, ela e a mãe se identificavam muito com a canção e acabaram se unindo, haja vista que não tinham uma das melhores convivência.

“Na hora de escolher a música para tocar no funeral, propus imediatamente aquela canção, sabendo o quanto era especial para minha mãe. E eu adoraria que ela pudesse ouvi-lo pela última vez”, escreveu.

“No entanto, meus irmãos são estritamente contra tocá-la, porque dizem que, embora tenha valor emocional para mim, não para eles. Concordo em dizer que é mais especial para mim do que para eles, é verdade. Mas acho que o mais importante é o quanto nossa mãe adorava aquela música e ela gostaria que fosse tocada”, seguiu o desabafo.

Ao tentar argumentar sobre não ser a única música tocada o dia inteiro, além de seus irmãos também poderem adicionar outras canções que julgarem adequadas, ainda assim não quiseram incluir ‘Two of Us’.

“Obviamente, não quero adicioná-la sem o conhecimento deles, mas essa música foi tão incrivelmente importante para minha mãe e para mim que parece tão errado não tocá-la”, finalizou o desabafo.