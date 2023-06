Mãe é criticada após expulsar o filho e a neta de casa

Uma mãe está sendo criticada pelos filhos mais novos após expulsar de casa seu filho mais velho e a filha dele. Segundo ela, que buscou apoio no Reddit, a neta a ofende constantemente e não é sequer repreendida pelo pai.

Sem se identificar, a mãe conta que deixou o filho mais velho, de 27 anos, se mudar com a filha dele (10 anos) para sua casa após os dois quase ficaram sem um lugar para morar. No entanto, desde o início as interações entre ela e a neta não foram as mais agradáveis.

“Desde o dia em que eles chegaram, a filha do meu filho foi extremamente rude comigo, mas eu tolerei o quanto pude. Agora não consigo mais”, conta a mãe.

“Alguns dias atrás, a filha dele me ofendeu de forma agressiva e eu perdi a paciência. Disse ao meu filho para arrumar suas coisas e sair da minha casa imediatamente”.

Os outros filhos não concordaram

Continuando com seu relato, a mãe conta que apesar de ter tomado a decisão por não querer mais ser ofendida na própria casa, os seus outros filhos, de 21 e 18 anos, não a apoiaram e decidiram seguir o irmão.

“Eles me chamaram de idiota e fizeram as malas para se mudar com o irmão. Agora todos os meus filhos pensando que estou errada por não aceitar ser ofendida dentro da minha própria casa!”.

“Eu agi errado em expulsar meu filho e a filha dele?”, questiona a mãe.

Para os usuários do Reddit, os filhos tem razão ao se irritarem com a mãe.

“Você está errada! Sua neta tem 10 anos e você é uma adulta. Você deveria ter conversado com seu filho. Além disso, parece que sua neta não é muito feliz morando com você”, afirmou uma pessoa.

“Certamente você está omitindo o motivo da sua neta ter tido essa reação com você. Que motivos uma menina de 10 anos tem para te ofender dessa forma?”, questionou outra.