Encalhado nunca mais: por menos de R$ 100, lançam máquina em que pode ‘comprar’ seu pretendente

Você possivelmente já deve ter visto ou utilizado alguma vez na vida aquelas máquinas de snacks, não é mesmo? Mas, e se no lugar de um produto você conseguisse na verdade os dados de um crush, o que acha desta ideia?

Para quem ficou curioso sobre o questionamento anterior, saiba que se trata justamente de uma situação que acontece no bairro de Kamata, em Tóquio, no Japão, no qual pessoas encontram uma máquina que promete ajudar pessoas solteiras com o “match ideal”. Vamos entender melhor?

A máquina para ‘comprar’ seu pretendente

Ao invés de encontrar garrafas das mais variadas bebidas, nesta máquina em questão, os interessados podem adquirir latas com informações específicas de possíveis paqueras.

Com o custo de aproximadamente $20 dólares norte-americanos, os “consumidores” podem escolher entre latas rosas, que simbolizam mulheres, e azuis, para homens.

De acordo com detalhes do portal Clarín, as latas não possuem fotos dos pretendentes e contam apenas com a idade e outras informações limitadas, além de um número de telefone, que não é o do crush, mas sim da agência Matching Advisor Press, que é responsável pelas latas e por organizar uma espécie de “entrevista” breve entre ambos os indivíduos.

No fim das contas e após o encontro com a pessoa selecionada, a “reunião” pode ou não evoluir para um encontro formal e até mesmo algo mais sério.

