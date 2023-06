Ela não quer mais contato com os sogros após ouvir alguns comentários

Um casal está passando por momentos complicados depois que as atitudes dos pais do homem acabaram gerando um grande incômodo. Segundo desabafo, feito pela mulher no Reddit, enquanto ela deseja se afastar dos sogros, o homem insiste em continuar convivendo com os pais de forma constante.

Desabafando, a mulher, de 32 anos, conta que seu parceiro, de 35, é extremamente ligado aos pais e frequentemente quer passar um tempo com eles. No entanto, após o noivado do casal ela acabou mudando de opinião a respeito dos sogros após ouvir comentários deles sobre um momento particularmente difícil em sua vida.

“Eu estava sofrendo com o diagnóstico de câncer terminal da minha mãe, isso foi três dias antes dos meus sogros questionaram meu marido se ele realmente queria casar com alguém ‘tão triste’ como eu”, revela.

“Eles também passaram a procurar nossos amigos em comum para ver se eles concordavam com sua opinião sobre mim e para convencê-los a falarem mal de mim. Depois disso, decidi me distanciar e não me sinto bem perto deles”.

O marido não vê as coisas da mesma forma

Seguindo com seu relato, a mulher conta que recentemente precisou passar um fim de semana prolongado ao lado dos sogros, o que a deixou extremamente frustrada.

“Foram 3 dias na casa deles. Eu falei ao meu marido que poderia lidar com uma noite, mas que não me sinto confortável ficando hospedada na casa dos meus sogros”.

“Para o meu marido, eu apenas devo aprender a lidar com isso, algo que seus amigos concordaram. Eu então fiquei me sentindo mal por querer evitar meus sogros, mas não acho que estou errada”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada.

“Não é errado da sua parte querer distância de pessoas que não te respeitam. Aparentemente seu marido parece não entender isso, então eu o deixaria viajar sozinho”, comentou uma pessoa.

“Seu marido deveria te apoiar, mas não faz isso porque não tem coragem de enfrentar os pais. Eu o deixaria ir sozinho”, finaliza outra.