Trabalhadora de loja de perfumaria revela a ‘pergunta irritante’ que sempre recebe dos clientes

Uma mulher, funcionária de uma renomada loja de perfumaria, revelou recentemente que sempre recebe os mesmos comentários dos clientes.

O vídeo, compartilhado em sua conta do TikTok, mostra a funcionária habilmente embrulhando um frasco de perfume para presente, como relatado pelo site The Sun.

No vídeo, a vendedora compartilha algumas das observações mais comuns que ouve dos clientes. Entre elas estão frases como “Eu poderia fazer com você no Natal” e “Vou dizer que embrulhei”. Outro comentário frequente é “Gostaria de poder embrulhar assim”, enquanto os compradores impressionados frequentemente exclamam: “Uau, foi rápido!”.

Os clientes também costumam perguntar se os funcionários recebem treinamento adequado, ao que a mulher responde afirmativamente: “Sim, dedicamos tempo para treinar os novos membros da equipe”. Além disso, ela revela que um dos clientes percebeu que ela trabalha na loja há anos, e ela confirma: “Quase 23 anos”.

Desde que o vídeo foi postado, conforme informado pelo site The Sun, ele já acumulou mais de 1,5 milhão de visualizações e recebeu diversos comentários dos usuários. Um usuário brincou dizendo: “Eu me identifico com todas as opções acima”.

Outra pessoa admitiu: “Eu sempre pergunto se o preço está fora do normal”. Além disso, houve quem compartilhasse suas próprias experiências de trabalho em lojas, como o usuário que escreveu: “Trabalhei em uma loja de brinquedos por 4 anos e estou tendo flashbacks com essa história”.

A história divertida e compartilhada no TikTok mostra o quão repetitivos e previsíveis podem ser os comentários dos clientes, mas também destaca a habilidade e o treinamento dos funcionários da loja de perfumaria.

É uma lembrança de que por trás de um simples ato de embrulhar um presente, existe um profissional experiente e dedicado, pronto para atender às expectativas dos clientes. Confira:

Texto com informações do site The Sun