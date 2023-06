Marido fica irritado após a esposa se recusar a usar seu “presente sexy”

Um casal está passando por momentos delicados depois que a esposa revelou não ter a mesma ideia de “brincadeira” do que o marido. Segundo ela, que publicou seu relato no Reddit, enquanto o homem acha engraçado vesti-la como uma “escrava sexual” na frente dos amigos, ela se sente completamente humilhada em ele achar que isso é uma brincadeira.

Sem se identificar, a jovem dona de casa conta que está casada há quatro anos, mas que desde a pandemia se descobriu uma dona de casa.

“Nunca me vi sendo uma esposa ‘tradicional’, mas percebemos que as coisas estavam funcionando melhor dessa forma e decidimos seguir assim por um tempo. Não sou boa cozinheira, mas gosto de receber pessoas em casa e me preparar para isso”.

“Então quando meu marido recebe os amigos para assistir aos jogos de futebol eu gosto de fazer uma grande bandeja de lanches e de deixar a cerveja sempre gelada para eles. Não assisto junto aos jogos, mas sempre passo para ver como eles estão e se precisam de algo. Meu marido mesmo já disse que os amigos comentam sobre a minha hospitalidade e que ele se sente bem com isso”, revela.

Ela se sentiu humilhada com o presente

No entanto, as coisas complicaram quando ela recebeu um presente inusitado do marido: um vestido justo de látex e uma mordaça em forma de bola de futebol.

“Fiquei animada quando ele disse que era algo para eu vestir quando seus amigos viesse ver os jogos, achei que era um vestido bonito ou algo assim já que ele tinha um enorme sorriso quando me deu a caixa”.

“Quando abri, encontrei um vestido de látex nas cores do time dele e uma mordaça em forma de bola de futebol. Eu fiquei confusa já que ele nunca demonstrou interesse por essas coisas de dominação, e perguntei se era brincadeira. Ele disse que os amigos iam invejar sua sorte de ter uma esposa assim se me vissem servindo os lanches e a cerveja com essa roupa”.

“Hoje de manhã ele deixou os dois itens na minha cômoda e disse que está ansioso para me ver usando eles quando os amigos vierem amanhã. Eu o lembrei de que era uma piada e ele ficou emburrado e dizendo que tenho pouco senso de humor. Ele me criticou por causa disso, mas não acho que estou errada em me sentir humilhada”, conta a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela tem todo direito de se sentir humilhada com a situação.

“Ele está te humilhando e parece apenas querer te exibir”, comentou uma pessoa.

“Ele não pode impor uma fantasia sexual e dizer que é uma brincadeira, além de desconsiderar seus sentimentos”, finalizou outra.