O que para uma mãe da África do Sul seria a oportunidade perfeita para dar um bolo de aniversário para celebrar os 3 anos do filho, teve um desfecho inusitado após ela receber o pedido.

De acordo com detalhes compartilhados, a mulher, identificada como Isabell, pagou a quantia de aproximadamente R$ 150 para obter um bolo com o desenho do homem-aranha, personagem clássico da Marvel.

No entanto, embora pensasse que havia contratado o serviço de um profissional, quando recebeu o bolo do filho, Kano, a mulher percebeu alguns problemas, dentre eles: a forma do bolo era irregular, o glacê era bastante amador, além do fato de que a figura do homem-aranha não era comestível, algo que se espera de qualquer outro versão.

Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso site:

“Parecia um recorte de jornal. [...] O Homem-Aranha nem era comestível, só percebemos depois que meu filho o mordeu”, relatou a mãe, que disse já ter feito outros pedidos com o mesmo profissional, mas esse foi o que mais a surpreendeu.

Diante do pedido recebido, Isabell afirmou que solicitou o reembolso, fato este que não há informações se foi concluído.

Por sua vez, como era de se esperar, os internautas reagiram ao ver o bolo recebido e o classificaram como algo “vergonhoso” e “lamentável”.

Veja a seguir uma comparação do que ela esperava receber e o que de fato chegou:

Mãe encomendou bolo do homem-aranha para o filho, mas o que recebeu foi algo ‘imperdoável e muito vergonhoso’ Reprodução - 100 Radios

+ Se gostou do conteúdo, não deixe de ler: