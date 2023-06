Mulher deixa casamento de 10 anos para ser mãe solteira após parceiro admitir que não queria filhos

Voltou a viralizar nas redes sociais a história inesperada de uma mulher que abandonou seu casamento de 10 anos para se tornar mãe solteira depois que seu parceiro revelou que não queria ter filhos.

A americana Ashley Rogers, de Las Vegas, estava tão determinada a ser mãe que decidiu ser sozinha, como detalhado pelo site The Mirror.

Apesar da situação, a controladora de tráfego aéreo acabou tentando o pequeno James. “O fato de meu ex não querer filhos foi um fator decisivo para mim”, disse.

“Tentamos ter um bebê juntos, mas infelizmente isso nunca aconteceu e eu sofri dois abortos espontâneos”.

“Estávamos juntos há dez anos e eu tinha uma grande decisão a tomar, mas sabia o quanto queria ser mãe, então decidi me divorciar″, revelou.

Com isso, a história acabou ganhando grande repercussão nas redes sociais.

Ashley ficou impressionada quando recebeu a boa notícia, depois de uma inseminação.

Ashley teve uma gravidez difícil, pois sofria de uma doença grave, mas felizmente Aiden estava saudável o tempo todo.

Ela diz que se tornar uma mãe solteira por escolha foi difícil e assustadora, mas que teve um sistema de apoio incrível.

Ashley acrescentou: “Às vezes questiono se fiz a escolha certa pelo bem de Aiden, mas nunca me arrependi de nada”.

“Minha mãe faleceu durante a minha gravidez, o que significa que ele não tem mais avó. Sou filha única e não tenho uma família grande”.

“Foi realmente assustador, mas eu realmente queria ser mãe, então não deixei esses obstáculos ficarem no meu caminho”, disse ao site The Mirror.

