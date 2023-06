Homem decide não pagar o amigo e afirma: ‘Ele me deve dinheiro’

Um homem utilizou o Reddit para pedir a opinião de outras pessoas sobre a forma como decidiu lidar com um “pequeno problema entre amigos”.

Segundo ele, o amigo não pagou completamente uma dívida antiga, então, ao invés de cobrar o dinheiro, ele apenas não decidiu transferir sua parte da conta após uma tarde entre amigos.

Sem se identificar, o homem revela que recebeu uma mensagem de um amigo cobrando a transferência de valores referente a um dia de folga que eles passaram juntos. Transferir esse valor não seria um problema, mas como o amigo ainda tem uma dívida em aberto com ele, ele decidiu se recusar a enviar o dinheiro.

“Eu normalmente teria pago, mas alguns meses atrás nós trabalhamos no mesmo local por alguns meses e eu dei carona a ele todos os dias. Ele ficou de pagar parte da gasolina, mas deu apenas uma parte do valor combinado”.

“Fiquei chateado no começo, mas decidi deixar de lado. Acontece que depois da nossa saída durante um dia de folga não vi sentido em transferi minhas partes dos gastos, já que ele ainda me deve parte dos valores da gasolina, pois ainda continuo dando carona para ele”.

Ele tentou ser sincero com o amigo

Seguindo com seu relato, o homem conta que tentou ser sincero com o amigo, mas não teve o retorno esperado.

“Quando ele me mandou uma mensagem cobrando o dinheiro eu expliquei que sentia que ele me devia o dinheiro da gasolina e que, por este motivo, não ia transferir nenhum dinheiro para ele”.

“Ele não me respondeu nada e eu estou me sentindo mal com isso, só que não acho justo pedir que eu pague quando ele ainda me deve. Estou errado?”, questiona.

Leia também: Jovem causa briga após se recusar a emprestar seu tablet para o primo durante viagem de avião

Para os usuários do Reddit, ele agiu errado uma vez que parece ter premeditado sua escolha de não pagar o amigo.

“Você errou! Ele estava errado, mas aí você se mostrou mais errado ainda ao concordar em sair com seu amigo, deixar ele pagar e não devolver o dinheiro”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter dito a ele desde o início que não pagaria e que iria descontar do valor de gasolina que ele te deve”, comentou outra.