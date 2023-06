Enganadas, mulheres se juntam para dar surra em namorado infiel que saía com as duas ao mesmo tempo

Em um exemplo menos subjetivo e mais prático do termo ‘sororidade’, duas mulheres descobriram que tinham o mesmo namorado e resolveram confrontar o traidor em um restaurante da Flórida, nos Estados Unidos. A notícia é do NY Post.

Anna Elícia Perez tem 34 anos, e é policial e Mila Zuloaga, de 35 anos, divide a casa com o namorado e estava grávida de sete meses dele.

Na última sexta-feira, o trio se encontrou no restaurante Miller’s Ale House depois da meia-noite. A polícia ainda não tem certeza se as duas mulheres combinaram ou foi apenas coincidência, mas o homem, cujo nome não foi identificado, acabou encurralado entre as duas mulheres.

LEIA TAMBÉM: Mulher batiza bebê com nome de sua comida favorita e irrita mães nas redes

Depois de uma discussão generalizada, as duas mulheres resolveram partir para o ataque e deram uma surra no namorado infiel. Segundo a polícia local, que foi acionada pelos donos do estabelecimento, o homem foi agredido várias vezes no rosto e no tronco, ficando com vários hematomas e com o lábio inferior sangrando.

Miller's Steak House (Google Maps)

Ele foi socorrido e levado ao hospital para tratar dos ferimentos e as duas mulheres foram presas por agressão e depois liberadas após pagamento de fiança.

A surra no namorado infiel ganhou as manchetes dos jornais locais e foi amplamente apoiada por um número inimaginável de mulheres, mas a polícia emitiu um comunicado lamentando o envolvimento de uma policial na ocorrência.

LEIA TAMBÉM: Mulher revela dificuldade em encontrar emprego ‘normal’ por ser considerada ‘muito sexy’

“Estou desapontado com as ações dessa policial. Temos um padrão de conduta mais elevado dentro e fora do serviço. Embora esta policial estivesse de folga, seu comportamento foi inaceitável e vai contra os valores fundamentais de nosso departamento “, disse Alfredo Ramirez, diretor da polícia de Miami-Dade.