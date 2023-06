Com assento extra no avião, mulher é elogiada ao se negar ceder lugar livre a senhora grávida (Reprodução/Pixabay - OrnaW)

Uma mulher viralizou no Reddit, após compartilhar seu relato há um ano. De acordo com ela, uma senhora alegando estar grávida pediu um de seus lugares extras no avião, mas acabou negando o pedido. Ao concluir o texto na rede social, recebeu o apoio dos internautas.

“Planejei minhas férias em família com quatro meses de antecedência. Meu filho deveria voar comigo, mas pegou Covid na última semana de aula, então eu o coloquei em quarentena por 10 dias”, iniciou o relato.

“Por causa do trabalho, meu marido iria nos encontrar em nosso destino. De qualquer forma, meu filho com Covid ficaria com o pai até eles partirem para as férias”, continuou.

De acordo com a mulher, que viajou normalmente em sua folga do trabalho, tinha um assento extra no avião ao seu lado. Segundo ela, odeia viajar por ser muito desconfortável. Quando embarcou no avião, decidiu sentar-se ao meio.

Em seguida, uma senhora sentou-se ao seu lado na ponta. Quando o avião decolou, a mulher decidiu ir para a janela e colocar suas coisas em seu assento extra do meio. Contudo, a senhora não gostou da atitude.

“Ela disse que não tinha permissão para ocupar dois bancos, mas respondi que na verdade paguei pelos dois assentos”, explicou.

Defesa nas redes sociais

A senhora então perguntou à mulher se poderia ceder seu assento extra a ela, haja vista que estava acima do peso e grávida e não se sentia confortável com os bancos do avião. Em resposta, a autora do relato disse que permitiria apenas se ela pagasse pelo lugar.

“Ela tentou fazer com que a comissária de bordo cedesse meu assento, mas mostrei a ela que comprei os dois lugares. Começou a falar mal de mim, chamando todos os tipos de nomes desagradáveis... tentando atrair outros passageiros para o lado dela”, desabafou.

“Eu disse a ela que não dou a mínima para ela estar grávida e nenhuma de suas dores não é da minha conta. Após 30 minutos de seu absurdo, ela finalmente desistiu. Mas por cinco horas seguidas, me lançou olhares desagradáveis enquanto eu me sentava confortavelmente”, continuou. Ao finalizar, ela explicou que havia mais assentos livres no avião.

Diversos usuários defenderam a autora do relato sobre não ter cedido seu lugar.

“Ela comprou o assento que, se você olhar os voos, são super caros e especialmente agora com a maioria dos lugares abrindo de volta. Ela ofereceu o assento se a senhora pagasse pela passagem, o que é um negócio justo”, disse um internauta.

“Você se ofereceu para vendê-lo a ela, então qual é o problema? Eles trouxeram um assento, um que presumivelmente acharam bom antes de perceberem que você tinha um extra”, escreveu outro.

“Você pagou pelo assento. Pelo que ela sabe, você pode ter uma condição que torna a viagem desconfortável. Estar grávida não lhe dá direito a coisas estranhas”, observou outro internauta.

