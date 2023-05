Noiva revela o motivo que a fez excluir a namorada do irmão de seu casamento

Uma noiva decidiu ir ao Reddit para desabafar e contar a outras pessoas o motivo que a fez tentar excluir a namorada de seu irmão do seu casamento. Segundo ela, que buscou a opinião de outras pessoas, tudo aconteceu muito rápido.

Em seu desabafo, feito de forma anônima, a noiva explica que sempre teve um relacionamento próximo com seu irmão mais velho e que ele inclusive é amigo de seu noivo, com o qual se casará nos próximos meses.

“Meu irmão organizou a despedida de solteiro do meu noivo e durante a viagem ele conheceu uma garota com quem teve um encontro e algumas trocas de mensagem. Eles não ficaram, mas ele comentou comigo que a achou ‘fofa’, mas grudenta. Eu apenas guardei a informação e vida que segue”.

“Umas semanas atrás ela viajou para a nossa cidade na intenção de visitar sua família que é daqui, e durante essa viagem ela acabou se aproximando do meu irmão. Ele se apaixonou por ela com tudo e, antes dela retornar para sua cidade, eles decidiram tentar um relacionamento a distância”.

Ela não gostou de algumas atitudes

Seguindo com seu relato, a jovem noiva conta que acabou flagrando conversas entre seu noivo e seu irmão comentando sobre o “desempenho sexual” da nova companheira do homem, o que a deixou desconfortável devido a exposição da intimidade do irmão e da namorada.

“Quando a conheci pessoalmente eu me senti desconfortável e não fui muito legal com ela, então quando meu irmão me confrontou eu disse tudo de forma explícita. Também falei a ele que ele não está apaixonado por ela, mas sim encantado por seu desempenho sexual”.

Leia também: Mulher é criticada por usar seu antigo vestido de noiva no casamento do ex-marido

“Meu noivo tentou conversar comigo e pediu desculpas por se envolver no assunto, mas meus pais estão ao lado do meu irmão e me pressionando para convidar a noiva dele para o casamento. Eu não vejo motivos pra convidar alguém que nem conheço direito para o meu casamento. O casamento é meu e não dele, mas ele está ameaçando não ir se eu não convidá-la. Estou errada?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela está completamente errada.

“Você está errada em não gostar dela pelos comentários feitos por seu irmão. Além disso, também não está pronta para se casar se está agindo dessa forma”, comentou uma pessoa.

“Nada do que você diz é culpa da namorada do seu irmão, você apenas está com ciúmes”, finalizou outra.