Moça é elogiada ao não abrir mão de assento em ônibus para gestante: ‘Não queria desistir do meu lugar’

Uma jovem, de 24 anos, usou o Reddit para desabafar sobre o constrangimento que passou no transporte. De acordo com ela, resolveu se negar a ceder seu assento a uma mulher grávida em transporte e acabou recebendo diversas ofensas.

“Estava pegando o ônibus para casa depois do trabalho ontem. Eu tenho uma hérnia de disco e um nervo comprimido no ombro, então alguns dias depois do trabalho sinto muita dor”, iniciou o relato, por meio do usuário u/squid783.

“Enquanto estávamos no ônibus, paramos em um ponto de ônibus e uma mulher grávida entrou. Todos os assentos estavam ocupados, eu era claramente a mais nova e tinha um assento próximo à frente (outros assentos foram ocupados quando entrei no ônibus, normalmente deixo bancos dianteiros para idosos ou deficientes)”, continuou.

Ao ser questionada pela mulher sobre a possibilidade de ceder seu lugar, o pedido foi negado.

“Eu tinha acabado de trabalhar 10 horas e sentia uma dor aguda e terrível no ombro e na parte inferior das costas devido aos meus ferimentos, então eu disse a ela que não queria desistir do meu lugar e expliquei sobre minhas lesões nas costas e estava com dor no momento”, contou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Homem sofre consequências após se negar a ceder assento de ônibus a namorada: ‘Seus pés estavam cansados e eu recusei’”

Julgamento e defesa

Segundo a mulher, ao verem que ela não cederia seu lugar à mulher grávida, acabou passando por um constrangimento no transporte. A chamaram de “vadia”, dentre outras ofensas.

“Normalmente não me sento nesses assentos, mas era o único disponível quando entrei no ônibus. Minha hérnia de disco e nervo comprimido na época estavam me causando uma dor terrível, então no momento senti que estava certa por não desistir do meu lugar. Também não há lei na minha área que diga que devo ceder meu assento, apenas é altamente recomendável deixá-los para idosos e deficientes”, finalizou.

Após relatar sua experiência no fórum online, recebeu o apoio de diversos internautas.

“Sim, ninguém merece seu histórico médico ou ela compartilha o dela antes de pedir a vaga? Como alguém que foi deficiente desde os 23 anos e sempre parece muito jovem mesmo agora com 41 anos, eu odeio isso de “jovem ser sinônimo de saudável”, comentou um internauta.

“É cortesia, mas não é lei desistir de seu assento e você não deveria ter que justificar sua capacidade ou falta dela para fazê-lo”, comentou outro deles.

“Só porque você é jovem, não significa que é a melhor pessoa para abrir mão de um lugar. Os jovens podem ter dores ou problemas nas costas como você. Posso ver alguém julgando um livro pela capa e presumindo que você pode facilmente desistir do lugar, mas você explicou sua situação. Não é sua culpa se ninguém acreditou em você”, defendeu um usuário da rede social.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.