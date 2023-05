Mãe de lontra marinha perde seu bebê e buscas se iniciam; final é emocionante (Reprodução/OFFICE OF SPILL PREVENTION AND RESPONSE)

De alguma forma, um filhote de lontra marinha acabou se separando da mãe, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. Com o ocorrido desesperador, a mãe da lontrinha não imaginava o que estava por vir. Relato extraído do portal The Dodo.

Na expectativa de encontrar seu bebê, o caso foi parar nas mãos de profissionais treinados. Segundo o Escritório de Prevenção e Resposta a Derramamentos (OSPR), do Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia, um grupo especializado em proteção de lontras marinhas, a busca pelo filho não teve muito sucesso de início.

Ao analisarem a localização aproximada das águas circundantes, foi implementada uma busca por meio de barco pela equipe da OSPR. Na expectativa de reencontrar seu filhote, a mamãe lontra ouviu um som familiar.

Veja o momento:

“A mãe respondeu imediatamente às vocalizações do filhote e recuperou ansiosamente seu filhote”, escreveu OSPR.

Ao localizar o filhote, a lontra o pegou e o levou para uma distância segura. Um dos membros da equipe da OSPR até mesmo comemorou com um ar de alívio ao contemplar a cena.

Além do reencontro dos bichinhos, a busca pelo filhote de lontro foi satisfatório pela experiência e preparo adquirido por parte dos profissionais.

“Esses tipos de operações são bons porque melhoram a prontidão para ajudar as lontras marinhas durante derramamentos de óleo”, disse um porta-voz da OSPR ao The Dodo.

