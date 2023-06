Jovem causa briga após se recusar a emprestar seu tablet para o primo durante viagem de avião

Um jovem de 16 anos pode ter causado uma grande confusão nas suas férias em família, que acabaram de começar. Segundo relato, compartilhado por ele no Reddit, seus primos mais novos fizeram uma grande cena durante a viagem de avião.

Sem se identificar, o jovem conta que está viajando com seus pais, sua tia e os primos de 6 e 9 anos. Para se entreter durante o voo, ele decidiu levar seu tablet, comprado com suas economias meses antes.

“Depois de 20 minutos de viagem minha prima começou a reclamar com sua mãe sobre alguma cois aleatória, então aumentei o volume dos fones para não ouvir, até que a senti tocar em meu ombro e pedir para usar meu tablet”.

“Ela disse que a mãe tinha dito que ela poderia jogar no meu tablet e que eu deveria dar o equipamento a ela, eu disse que não pois estava assistindo uma série, mas que poderia reconsiderar se ela pedisse educadamente ao término do episódio”.

Seguindo com seu relato, o jovem conta que a prima “começou a fazer birra”, insistindo que a mãe afirmou que ela poderia usar o tablet dele.

“Eu então disse que o tablet é meu e não da mãe dela, então ela não pode me forçar a emprestá-lo como faz com as coisas do irmão mais velho dela”.

Ele foi criticado

Após mais algum tempo de viagem, o jovem conta que o pai o interrompeu perguntando se o episódio já tinha terminado pois os primos estavam fazendo uma grande cena no avião.

“Eu ouvi eles choramingando, mas decidi continuar assistindo pois não é culpa minha eles serem mimados. Disse que se a minha prima fosse educada ao pedir para usar o tablete, eu deixaria ela e o irmão brincarem por alguns minutos”.

“Ela não pediu educadamente, então apenas coloquei meus fones e aumentei o volume. Quando chegamos minha mãe me acusou de ser mesquinho e dificultar a viagem da minha tia. Mas as poltronas tinham telas de entretenimento de bordo com as quais eles brincaram por um tempo e depois ficaram entediados”.

Para os usuários do Reddit, ele estava em seu direito de recusar o pedido dos primos.

“Alguém precisa ensinar sua tia de que os filhos dela são responsabilidade dela e que ela precisa ensiná-los a terem boas maneiras”, comentou uma pessoa.

“Você está ensinando sua prima a não ser mimada enquanto seus pais e a mãe dela estão incentivando esse tipo de comportamento”, finalizou outra.