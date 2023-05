Idoso é flagrado dirigindo carro em alta velocidade SEM PORTA e CINTO; veja vídeo

Essa é a típica iniciativa que em nenhuma hipótese deve ser reproduzida e isso por razões óbvias, visto que pode resultar em um acidente grave ou até mesmo fatal, além de violar as leis de trânsito, é claro. E, se está curioso para saber mais, trata-se de um caso em que um idoso foi flagrado conduzindo um veículo de forma peculiar.

Ao analisar as imagens, que viralizaram nas redes sociais e juntas já somam milhares de visualizações, é possível ver o momento em que um motociclista grava um idoso, em alta velocidade, que não apenas estava sem cinto de segurança, como também seguia com o veículo sem porta.

Diante da situação inusitada, o motociclista chega a brincar com a situação e diz no vídeo: “A porta aberta”, seguindo então com o seu trajeto.

Não foram revelados detalhes sobre o local em que fato ocorreu, nem se o idoso, cuja identidade não foi revelada, foi detido em algum instante por algum órgão fiscalizador da região, mas as imagens por si só demonstram o acontecido.

Quer ver o registro que repercutiu entre os internautas e surpreendeu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

Idoso é visto dirigindo carro sem cinto e sem porta 😱 pic.twitter.com/eAIjUy0B3j — Não Foi Acidente (@OficialNFA) May 31, 2023

