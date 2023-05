Banana e macaco de presente: influenciadoras cometem racismo contra crianças e geram revolta na web

Kérollen e Nancy, duas influenciadoras que são mãe e filha, estão sendo acusadas de racismo após publicar vídeos nas redes sociais com uma trend em que perguntam para as crianças negras se elas preferem uma quantia em dinheiro ou um presente. Ao aceitarem o presente, as crianças se deparam com uma banana e um macaco de pelúcia.

Segundo o site Metrópoles, o vídeo foi excluído das redes, porém foi resgatado pela advogada Fayda Belo, que está tratando o caso como “discriminação e ridicularização de menores”.

“Vocês conseguem dimensionar o nível de monstruosidade que essas duas desinfluenciadoras tiveram ao dar um macaco e uma banana para duas crianças inocentes e ainda postar nas redes sociais, com seus mais de 13 milhões de seguidores no TikTok e 1 milhão no Instagram, para ridicularizar duas crianças?”, aponta a advogada.

Confira o conteúdo:

ATENÇÃO! O VÍDEO A SEGUIR PODE SER SENSÍVEL PARA ALGUMAS PESSOAS:

Racismo nao passará tiktokers influencer Keróllen e Nancy grava videos presenteando crianças negras de forma racista pic.twitter.com/NYmGwoUrgd — Bollito Willyam 😎 (@BollitoWillyam) May 30, 2023

A advogada também explica os crimes cometidos pela dupla.

“O ECA diz que é inviolável a integridade moral do menor, bem como sua imagem deve ser preservada. Não pode sair por aí, usando imagem de criança”. Além disso, também é “proibido expor menores de idade a constrangimento, ao vexame, a humilhação, e ridicularização em público”.

Segundo o G1, a ação será investigada pela polícia do Rio de Janeiro.

Ação das influencers revoltam a web

Após os vídeos virem a público, muitas pessoas repudiaram o ato no Twitter.

“Tem que derrubar as contas dessas duas racistas Kérollen e Nancy [...] Deu nojo de ver os vídeos dessas duas”, escreveu uma pessoa.

Tem que derrubar as contas dessas duas racistas Kérollen e Nancy ( saiu de algum setor de Chernobyl pois nunca ouvia falar) mas deu nojo de ver os videos dessas duas 🤮🤮🤮🤮🤮 — ZYZY (@Azzyoficixl) May 30, 2023

Outra pessoa indica que as influenciadoras “já são conhecidas da Justiça por racismo”.

Me deu um trabalho monstro, mas achei o @ dela, baixei o vídeo, removi a parte da Fayda, dividi em 2 partes, comprimi pra caber e fiz a denúncia.

@ kerollenenancy_ já são conhecidas da Justiça por racismo e agora serão um pouquinho mais. https://t.co/rg8M238A0T — Isabella Muniz e Silva | PL 2630 JÁ! 🇧🇷🚩 (@isabellabmuniz) May 30, 2023

