Noiva edita fotos para alterar a cor do vestido da sobrinha

Uma noiva precisou tomar atitudes drásticas após receber as fotos de seu casamento. Em um desabafo no Reddit, ela revelou que precisou alterar a cor do vestido de sua sobrinha, de 16 anos, que apareceu usando um vestido branco e rendado com direito a luvas de renda.

Conforme publicado pela noiva, de forma anônima, o problema todo foi que a rouba da sobrinha a fez parecer uma noiva.

“Eu não disse nada para ela ou para seus pais, tentei o meu melhor para ignorar isso, mas quando recebi a prova das fotos fiquei incomodada. Meu marido percebeu isso e sugeriu que pagássemos uma alteração na cor do vestido. Pensamos bem e, como tínhamos o valor, pagamos a alteração”, revela a noiva.

“Recebemos recentemente as fotos finais e elas ficaram ótimas, nem deu para perceber que o vestido original dela era branco! Ela ainda ficou muito bonita e sem parecer que teve qualquer tipo de edição nas fotos”.

Ela foi criticada pela decisão

Seguindo com seu relato, a noiva conta que apenas alguns minutos depois de divulgar as fotos nas redes sociais ela recebeu uma ligação irritada de sua cunhada a acusando de editar a aparência da sobrinha.

“Ela ficou com raiva por causa do photoshop, e por ter alterado o vestido sem falar com ela. Ela me acusou de envergonhar minha sobrinha, mas não fiz alterações no corpo dela! Apenas na cor do vestido e das luvas, que eram brancos”.

“Não acho que errei, mas isso está me incomodando! Era apenas uma foto de todos os familiares juntos, eu não estava tentando chamar atenção para o vestido da minha sobrinha e nem para a dição”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não agiu errado ao alterar a cor do vestido de sua sobrinha.

“Se a mãe dela não queria alterações então deveria ter impedido a filha de usar um vestido branco em um casamento”, comentou uma pessoa.

“O vestido dela foi deliberadamente escolhido para te incomodar, isso ficou claro após a atitude da sua cunhada”, finalizou outra.