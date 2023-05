Mulher sai em defesa da amiga após a sogra tentar controlar o casamento da jovem

Uma mulher está preocupada com o que pode acontecer no casamento de sua amiga caso ela não tome uma atitude e proíba a sogra de dar palpites. Conforme o relato, publicado no Reddit, a sogra da mulher insiste em controlar cada um dos detalhes da celebração.

Sem se identificar, a mulher conta que sua melhor amiga, Ellie, está para se casar na Igreja Ortodoxa, o que pressupõe algumas tradições diferentes dos casamentos “atuais” em seu país. Com isso, a sogra insiste em palpitar sobre cada uma das escolhas do casal, criticando abertamente e exigindo mudanças.

“Ela é um pesadelo! Tem sua própria ideia fixa sobre o papel da mulher, o que felizmente é diferente com o filho dela que acredita na divisão das tarefas e que o gênero não define habilidades. Ele conhece e aceita a mentalidade da noiva, que é mais voltada ao trabalho”.

“O noivo de Ellie tem um irmão mais novo que é o ‘filho de ouro’. É óbvio que minha amiga e ele não se dão bem por causa dos comportamentos ruins dele diante dela, então quando a sogra exigiu que o filho mais novo e a namorada assinassem como testemunhas no civil, minha amiga recusou”.

“Depois disso ela insistiu que o filho seja responsável por levar a noiva à igreja, o que ela também recusou pois sabe da conduta irresponsável do cunhado no trânsito, além disso, é responsabilidade dos padrinhos fazer esse trajeto com os noivos”.

A sogra continua querendo mandar nas coisas

Seguindo com seu relato, a mulher conta que fica claro que a sogra quer “incluir” o filho mais novo em algum papel de destaque para fazer dele o centro das atenções no casamento, mas felizmente o casal está conseguindo lidar com isso. No entanto, não contente, ela ainda está tentando interferir nos outros planos da noiva.

“Ela está exigindo que conhecidas e amigas da família sejam as madrinhas do casamento, mesmo sabendo que a noiva não quer. O mesmo aconteceu com o vestido, que ela detestou, mas minha amiga amou”.

“Fiquei cansada disso e disse para minha amiga planejar dois casamentos, um para ela e outro para a sogra brincar de bonecas. Felizmente, minha amiga é tão durona quanto eu e está firme em suas decisões, mas temo que isso possa atrapalhar o relacionamento dela”, finaliza a madrinha.

Para os usuários do Reddit, tanto ela quanto a amiga estão agindo corretamente em não deixar a sogra da jovem tomar conta de tudo.

“Sua amiga definitivamente deve seguir firme no controle do casamento, se ela fraquejar a sogra vai tomar conta”, comentou uma pessoa.

“Estou orgulhosa da forma como vocês estão lidando com isso”, finalizou outra.