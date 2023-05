Mulher espera ganhar joia de aniversário do marido e acaba ficando decepcionada com presente: ‘Ele percebeu minha cara’ (Reprodução/Pixabay - StockSnap)

Uma mulher contou ter ganhado uma joia de seu marido em aniversário. Contudo, não era da forma como esperava. De acordo com ela no Reddit, por meio do usuário u/SeniorBat6151, era esperado receber “algo legal”. Contudo, resumiu seu presente como “decepcionante”.

“Ele estava insinuando que me daria joias há um tempo e eu fiquei animada, já que não tenho muitas coisas legais. Eu não estava pensando em nada maluco, mas esperava algo legal”, iniciou o relato na plataforma.

“Em vez disso, ele fez uma peça para mim e não foi boa, não era polido uniformemente. Algumas partes são ásperas enquanto outras são lisas. Tem áreas irregulares nela. No geral, apenas decepcionante e, quando abri, ele percebeu na minha cara”, continuou.

Segundo a mulher, o casal discutiu e ela explicou como preferia joias da loja, haja vista a qualidade material e o tempo de duração do produto. Em seguida, foi acusada de ser materialista pelo parceiro, além de ter tido sua atenção chamada ao esforço do homem.

“Eu disse a ele que o esforço não me ajuda, pois não posso usar isso. Está bagunçado em algumas áreas. Ele não fala comigo no momento e eu gostaria da opinião de outras pessoas”, finalizou o texto na plataforma.

Leia mais um relato:

Comentários no fórum

Após terminar seu texto na plataforma, alguns internautas demonstraram compreender a reação da mulher, embora o marido tenha tido boas intenções com a peça presenteada.

“Isso é basicamente dar a alguém algo quebrado, não é funcional, você não pode usá-lo. É como dar a alguém uma pintura que tem um buraco. Sim, te presentearam com isso, mas tem um buraco e você não pode usá-lo. O esforço é bom, mas se você não pode usá-lo, qual é o sentido? É mais um visual experimentado do que um presente de verdade”, escreveram.

“Ele deveria ter terminado corretamente, em vez de dar a você algo que vai prender em suas roupas e potencialmente cortá-las! Há graça em receber presentes, mas também há graça em dar presentes. Você disse a ele que não é adequado e ele está se esforçando com você”, comentou outro usuário da rede social.