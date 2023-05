Mulher é criticada por usar seu antigo vestido de noiva no casamento do ex-marido

Uma mulher foi criticada por causa da roupa escolhida por ela para participar do casamento de seu ex-marido. Segundo seu relato, compartilhado no Reddit, ela compareceu a celebração usando seu “antigo vestido de noiva não tradicional”.

Sem se identificar, a mulher, de 40 anos, conta que tem quatro filhos com idades entre 20 e 10 anos e que os filhos menores de idade foram o motivo dela ter comparecido ao casamento de seu ex-marido.

“Eu não queria comprar um vestido só pra ir ao casamento, então me deparei com meu antigo vestido de noiva, que não é nada tradicional. É um vestido curto acima do joelho e parece um vestidinho de verão”.

“Minha filha mais velha achou cafona, mas minha mais nova e os gêmeos falaram que não tinha problema nenhum em usar essa peça porque somente meu ex-marido e algumas poucas pessoas de sua família vão saber que eu me casei usando ele”, conta.

Ela foi criticada

Seguindo com seu relato, a mulher conta que o casamento foi lindo, mas que durante a recepção as coisas esquentaram quando sua antiga sogra e cunhada a puxaram de lado.

“Elas disseram que era inapropriado eu usar meu antigo vestido de noiva no casamento do meu ex, eu disse a elas para pararem de fazer uma cena que ninguém nem mesmo sabia disso”, comentou.

Porém, após o casamento, ela descobriu que o assunto acabou rodando a festa.

“Fui bombardeada de mensagens da família do meu ex e de sua nova esposa me xingando de tudo quanto é tipo de coisa e me marcando em publicações no Facebook onde fui criticada de forma expressiva. Eu fui completamente destruída e queria saber se eu realmente errei”.

Para os usuários do Reddit ela não só errou como fez isso propositalmente.

“Você agiu errado de todas as formas possíveis! Você usou seu vestido de noiva no casamento do seu ex-marido! Um vestido branco no casamento de outra pessoa”, comentou uma pessoa.

“Você usou o vestido de noiva com o qual se casou com seu ex para ir ao casamento dele”, finalizou outra.