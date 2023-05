Mãe proíbe o filho de conviver com os avós acumuladores

Uma jovem mãe está passando por momentos delicados envolvendo sua relação com o marido e com os sogros. Segundo ela, o filho do casal não deve frequentar a cada dos avós enquanto eles não “derem um jeito” nos itens acumulados no espaço.

Sem se identificar, a jovem foi ao Reddit para relatar o ocorrido. Segundo ela, os sogros têm um bom relacionamento com o filho do casal, mas as coisas complicaram quando eles passaram a exigir visitas do neto em sua casa, algo que a mãe queria evitar já que os dois “são acumuladores”.

“Achei que eu e meu marido estávamos alinhados quanto a isso, pois decidimos que nosso filho não iria para a casa dos avós já que eles são acumuladores”.

“Acontece que enquanto eu trabalhava descobri que meu marido deixa nosso filho com os avós. Eu liguei para ele e pedi para ele pedir aos pais para trazerem nosso filho, ele se recusou, então eu mesma fiz o trabalho”.

Ela foi criticada

Por conta de sua decisão, a mulher se viu em uma grande briga com o companheiro, que insistiu em manter o contato entre os pais e o filho do casal.

“Discuti com meu marido e ele argumentou que nosso filho não pode ser privado do contato com os avós. Eu disse a ele que não estamos negando o contato, apenas que não estamos permitindo que ele fique na casa inunda e bagunçada dos pais dele”.

“Eu ainda ofereci minha ajuda para organizar as coisas, mas acabei dormindo no sofá desde essa discussão. Estamos quase resolvendo tudo, mas estou começando a me sentir culpada. Eu exagerei?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, uma vez que os dois concordaram o homem deveria ter mantido sua palavra.

“Vocês concordaram quanto a isso, então é seu direito ficar magoada”, comentou uma pessoa.

“Casas de acumuladores estão sujeitas a diversos problemas e situações inadequadas para uma criança de 3 anos vivenciar”, finalizou outra.