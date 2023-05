Mãe é criticada por se recusar a levar o enteado à escola: ‘São 3 horas de distância’

Um casal está vivendo momentos complicados depois que a mulher passou a se recusar a levar o enteado na escola. Segundo ela, o trajeto total leva mais de 3 horas e é estressante para ser feito com seu filho recém-nascido no carro. Em um desabafo, feito por ela no Reddit, todos os motivos de sua decisão foram revelados.

Sem se identificar, a mulher conta que está junto de seu marido há 6 anos, e que ele é pai de um menino de 10 anos, fruto de um relacionamento anterior. Com isso, o menino estuda em uma escola perto da casa de sua mãe, há 45 minutos de distância da casa em que mora com o pai.

“Por causa disso eu ou meu marido temos que levar e buscar ele, são quase 3 horas entre ida e volta para a escola”, revela a mulher.

“Já pedi para ele ser transferido para uma escola mais próxima de nossa casa, já que ele passa a maior parte do tempo aqui, mas meu marido e sua ex decidiram que por enquanto é melhor ele seguir na mesma escola”

Ela precisaria dirigir com um recém-nascido

Seguindo com seu relato, a mulher conta que, na época da publicação, estava na reta final da gestação e que o bebê nasceria no meio do inverno, o que tornaria a locomoção do enteado complicada. Ela então sugeriu que o menino fosse levado à escola pela mãe biológica, assim ela poderia se recuperar do parto e cuidar do recém-nascido com mais calma.

“O problema foi a resposta que recebi do meu marido quando falei isso para ele. Ele disse para eu não me preocupar que eles vão descobrir uma forma de cuidar do filho deles e que ele entende que agora vou ter um ‘filho diferente’ que será minha única prioridade e que se o filho dele fosse meu, eu daria um jeito de cuidar dos dois”, conta a mulher incrédula.

“Estou tão magoada! Cuido do meu enteado como se fosse o meu filho desde que ele tinha 4 anos! Nunca o tratei de forma diferente. Estou de licença maternidade até 2024 e meu marido acha que isso é uma garantia de que poderei ter essa responsabilidade. Não tenho como contar com a ajuda da minha família porque eles moram há 1 hora de distância”.

“É errado eu pedir ajuda para os meses após o nascimento do meu bebê?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, o marido está se aproveitando da situação e terceirizando os cuidados com o filho.

“Você apenas pediu por um tempo para se recuperar do parto e se adaptar a nova rotina”, comentou uma pessoa.

“Seu marido está jogando toda a responsabilidade pra você. A mãe biológica do seu enteado pode muito bem mudar a agenda dela para conseguir se adaptar a rotina do filho”, comentou outra.