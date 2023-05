Homem sofre consequências após se negar a ceder assento de ônibus a namorada: ‘Seus pés estavam cansados e eu recusei’

Um homem, de 26 anos, contou ter se negado a ceder seu assento no ônibus à namorada, de 27, e acabou sofrendo as consequências. De acordo com ele, ambos seguiram para um evento especial e estavam muito bem vestidos. Por ser outra cidade e estarem sem carro, optaram pelo transporte público. O relato foi publicado no Reddit, por meio do usuário: u/aitabsus.

“No caminho de volta, percebemos que tínhamos alguns afazeres inesperados para fazer na outra cidade e passamos uma boa hora andando por aí. A cidade é montanhosa com caminhos de paralelepípedos mais antigos e isso foi bastante cansativo para mim, pois não sou o mais apto”, escreveu o rapaz.

“Quando pegamos o ônibus para ir para casa, entrei primeiro no ônibus e ocupei o último assento disponível e minha namorada ficou ao meu lado”, continuou.

Assento negado no transporte

Assim que o ônibus deu partida, a namorada do rapaz o questionou sobre a possibilidade de sentar-se em seu lugar, pois seus pés estavam cansados. De acordo com ele, o pedido foi recusado, haja vista seu cansaço.

“Quando chegamos em casa, ela disse que eu estava sendo imprudente porque ela usava salto alto. Eu realmente não acho isso relevante, já que ela quase sempre usa salto alto, mas ela disse que eram salto agulha e ela normalmente usa salto bloco, mas realmente não sei a diferença e não achei que importasse para ficar de pé, talvez para andar”, explicou.

“Ela está mais em forma e vai à academia e tem mais resistência e eram só os pés que estavam cansados por isso sinto que merecia mais o lugar. Além disso, foi escolha dela usar os sapatos”, finalizou.

Além de enfrentar a revolta e chateação da namorada, o rapaz sofreu as consequências na web. Houve uma chuva de críticas em sua publicação. Com 16 mil votos, o comentários mais votado diz:

“Você poderia ter recuperado o fôlego em pé e ser mais atencioso com os pés doloridos de sua namorada. Além disso, já que você mesmo disse que os afazeres eram inesperados; ela optou por usar aqueles saltos sem perceber que vocês dois estariam andando por uma hora em paralelepípedos (o que torna ainda mais difícil andar de salto, aliás). então seu argumento “ela escolheu usar os sapatos” não é válido”, disse o internauta.

“No mínimo você poderia ter dividido o trajeto meio a meio para que ela pudesse se sentar também. Talvez você estivesse em melhor forma se levantasse com mais frequência. Essa é sua escolha tanto quanto usar salto é dela”, criticou outro deles. Um dos usuários da rede chegou até a questionar se ela teria rompido o relacionamento depois do ocorrido.

