Funcionária de supermercado se demite por alto-falante e expõe parceiros de trabalho; assista

Não são atípicas as notícias em que funcionários adotam determinadas atitudes, algumas consideradas extremas, após serem informados de sua demissão ou se demitirem, e um vídeo compartilhado originalmente por uma usuária do TikTok voltou a viralizar na internet e está para reforçar isso.

Na gravação, que já alcançou mais de 34 milhões de curtidas e 100 mil comentários, Shana, como se identifica a jovem que era funcionária do setor de estoque da rede de supermercados americana, Walmart, anunciou sua demissão de uma maneira inusitada.

Para quem ficou curioso, Shana utilizou o alto-falante da loja para comunicar sua renúncia e aproveitou a oportunidade para na verdade fazer uma denúncia em “alto” e bom tom. Em sua declaração, ela acusa o supermercado de ter funcionários com atitudes racistas e sexistas, além de ter uma gestão difícil.

Inclua também estes conteúdos em sua lista de leitura:

Importante! Colocaremos a seguir a tradução da fala de Shana, porém como em alguns trechos possuem termos de baixo calão, eles serão substituídos ou ocultos.

Confira a seguir:

“Atenção todos os clientes, funcionários e gerentes do Walmart, meu nome é Shana, do setor de estoque, e eu só queria dizer que Henry é um racista. Giovana é uma racista, Lia é uma gerente tola. Essa empresa demite funcionários negros sem motivação. Essa empresa trata os funcionários como nada, principalmente os do estoque.

Jimmy, da seção de esportes, Joseph do caixa e Larry do departamento de jardinagem vocês são todos uns pervertidos e espero que não falem com suas filhas do mesmo jeito que falam comigo. Que se danem os gerentes, a empresa, esse cargo e a preguiçosa da Chris. Eu me demito”.

Quer saber como foi este anúncio de demissão? Assista abaixo ao vídeo que também foi divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

+ Se gostou do conteúdo, não deixe de ler: