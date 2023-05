Funcionária de farmácia súplica aos consumidores que ‘deixem de lado’ um ‘hábito desconfortante’

Uma funcionária de uma farmácia, que também presta outros serviços, implorou aos clientes que parassem de usar a loja para imprimir suas ‘fotos peladas’.

A trabalhadora, Mariah, compartilhou a história no TikTok e revelou que viu clientes imprimindo suas fotos privadas às nove da manhã nas instalações da loja.

Infelizmente, isso significa que ela e os outros funcionários têm que ver todo o peso da vida privada da clientela, como detalhado pelo site The Mirror.

Isso é ainda pior se um pedido for feito on-line, pois Mariah precisa classificar as fotos e garantir que as corretas sejam impressas.

Ela contou a seus seguidores do TikTok sobre seu dilema, onde aparece vestindo seu uniforme vermelho e o crachá amarelo no vídeo.

Mariah, de Nova York, disse: “Não sei quantas vezes tenho que dizer isso. Não imprima seus nudes aqui”.

Trabalhadora de farmácia súplica aos consumidores que ‘deixem de lado’ um ‘hábito desconfortante’

A funcionária de 22 anos brincou sobre chamar um de seus clientes em particular, comentando: “Por favor, são 9h da manhã, eu não posso fazer isso”.

Alguns usuários preferem usar serviços de impressão online e que as fotos sejam entregues em casa para evitar constrangimentos cara a cara.

Ela respondeu: “Se você imprimi-los na loja, eu não os vejo, mas se você fizer um pedido on-line, sou eu quem imprime e embala manualmente”.

Texto com informações do site The Sun

