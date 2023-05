Cadê a mãe dessas crianças: o vídeo que traumatizou o Twitter e gerou memes

Mais um vídeo da vida selvagem chamou a atenção do Twitter e deixou muitas pessoas chocadas, gerando várias reações.

Dessa vez, as imagens de gaviões se alimentando de pintinhos foi o que acabou se tornando meme: “cadê a mãe dessas crianças”, escreveram junto ao vídeo que contém imagens sensíveis.

Cadê a mãe dessas crianças?? pic.twitter.com/TyZTR9p2jD — Zanfa (@Zanfa) May 29, 2023

Assim como às águias, os gaviões se alimentam de outros animais, inclusive aves, caçando e perfurando as presas com as garras.

Elas contam com uma ótima visão e planam em voo para apontar no alvo com precisão nos animais selvagens, mas alguns animais domésticos também acabam entrando para a sua dieta.

Além de comer o que está vivo, elas também podem se juntar aos urubus e se alimentam de restos de animais já mortos.

Outro vídeo que se tornou viral, mostrou como os gaviões são implacáveis em aniquilar suas presas rapidamente.

Veja a seguir um gavião devorando uma cobra:

