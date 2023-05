A triste história de idoso que perdeu a vida após visitar túmulo da falecida esposa; “Dói muito sua partida”

O que para a família de Aniceto Colunga Báez, um idoso de Tamaulipas, no México, a princípio se tratava de um caso de possível desaparecimento, teve um triste desfecho, após confirmarem que ele na verdade havia falecido.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal MAG, o idoso visitava frequentemente o túmulo da esposa, ocasiões estas nas quais deixava um ramo de flores.

E foi justamente em uma destas oportunidades, na qual visitava sua falecida esposa, que Aniceto, que circulava com sua bicicleta, foi declarado como desaparecido.

A descoberta da família do idoso

Através do Facebook, Jovanni Colunga, que é neto de Aniceto agradeceu o apoio dos internautas e trouxe um desfecho para o caso. “Muito obrigado a todos os que se juntaram à procura do meu avô, aos que compartilharam para facilitar a sua localização, obrigado de todo o coração. Agora meu avô já se reuniu com minha avó no céu”.

“A partida dele dói-nos muito, deixa-nos com uma dor enorme, mas ficamos com todo aquele carinho, aquelas anedotas que ele nos contava de onde trabalhava na estrada de ferro. Sentiremos sua falta vovô. Descanse em paz Aniceto Colunga, a mera ponta do trem”, finalizou o neto de Aniceto.

