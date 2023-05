Noiva fica chocada ao saber que a prima vai usar um vestido de noiva igual ao dela

Uma noiva ficou completamente frustrada ao descobrir que sua prima escolheu exatamente o mesmo modelo do vestido de noiva escolhido por ela. Após receber uma ligação da boutique de noivas onde comprou seu vestido, ela buscou por ajuda no Reddit.

Sem se identificar, a noiva conta que as animosidades com a prima são de longa data, e que ela e sua tia têm a “tendência” de copiar todas as suas escolhas. Então quando a prima anunciou o casamento para 1 semana antes do dela, ela não ficou surpresa.

“Acontece que a mãe da minha prima pediu para ver alguns dos vestidos que eu experimentei, e minha mãe acabou enviando um vídeo com a minha escolha final”.

“Semanas depois recebi uma ligação da loja de noivas dizendo que minha prima e sua mãe visitaram a loja e compraram um vestido exatamente igual, mas na cor creme ao invés do branco. A dona da loja se desculpou e ofereceu meu dinheiro de volta, pois percebeu que seria estranho ter duas noivas da mesma família com o mesmo modelo de vestido”.

Ela tentou resolver pacificamente

Inconformada com a atitude da prima, ela mandou uma mensagem e passou a insistir para ver o vestido de noiva escolhido por ela. No entanto, toda vez que pedia a prima desconversava.

“Ela criou histórias dizendo que ainda não tinha um vestido, que o vestido estava passando por alterações e tudo mais. Somente 1 noite antes do casamento ela me mostrou após nos convidar para arranjos e última hora”.

“Fiquei magoada e questionei a ela o motivo de ter escolhido o vestido igual ao meu ainda mais por saber que se cassaria antes. Disse a ela que se ela tivesse conversado comigo antes eu não teria me magoado, mas que fiquei mal por ela esconder isso de mim”.

“Agora não sei mais se quero ir ao casamento dela e meus familiares estão dizendo que eu exagerei e que deveria ter ficado quieta. Eu errei?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela tem todo direito de não querer ir ao casamento.

“Espera, sua prima roubou seu vestido de noiva e sua família está te culpando? Elas sabiam exatamente o que estavam fazendo! Isso não tem ligação com o vestido, mas sim com a forma como elas não te respeitam”, comentou uma pessoa.

“Ela mentiu e evitou o assunto por semanas! Sua reação é completamente aceitável”, finalizou outra.