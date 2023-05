Mulher insiste em cobrar dívida da própria irmã e causa conflito na família

Uma jovem está passando por momentos complicados envolvendo sua irmã de 23 anos. Enquanto ela, aos 20 anos, luta para permanecer na universidade, a irmã se recusa a devolver um valor emprestado por ela diretamente de seu fundo estudantil.

Sem se identificar, a jovem foi ao Reddit para desabafar e pedir a opinião de outras pessoas sobre como lidar com a irmã, que se recusa a devolver o dinheiro emprestado.

“Em 2021 minha irmã sofreu uma lesão que a impossibilitou de trabalhar por alguns meses, neste período em emprestei para ela o equivalente a R$1500 e ela me garantiu que iria devolver o valor até o verão do ano seguinte. O verão veio, passou e eu continuei lembrando minha irmã sobre o dinheiro, mas toda vez que eu a lembrava, ela ficava de mau humor e parava de falar comigo”, conta.

“Em janeiro desse ano eu a lembrei novamente, e ela disse que tinha esquecido que me devia algum dinheiro, mas que ia me pagar antes do meio do ano”, revela a jovem.

Uma gravidez mudou tudo

Seguindo com seu relato, a jovem conta que recentemente a irmã revelou estar grávida, o que deixou todos da família animados.

O problema todo foi quando ela afirmou que não devolveria o dinheiro por conta dos gastos com a gestação.

“Fiquei surpresa e irritada com isso. Ela me explicou que não vai poder me devolver o dinheiro porque tem um bebê a caminho. Eu disse a ela que quero meu dinheiro até o final do ano e ponto final”.

“Não estou sem dinheiro, mas esse valor me ajudaria muito com os gastos com a universidade”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em pedir o dinheiro de volta.

“Sinto dizer, mas você nunca vai recuperar esse dinheiro. Nunca mais empreste dinheiro para seus familiares”, revelou uma pessoa.

“Não empreste mais nada para sua irmã, agora você sabe que ela não vai cumprir com a palavra dela e te devolver”, finalizou outra.