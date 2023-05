Mulher grávida descobre traição do parceiro e expõe o caso no Facebook

Uma mulher grávida está precisando lidar com uma situação extremamente delicada. Enquanto espera pela chegada de seu bebê ela descobriu que o parceiro a estava traindo com outra mulher.

Em uma publicação, feita de forma anônima no Reddit, a jovem mãe revela que chegou a avisar ao, agora ex, namorado sobre as implicações que uma traição poderiam ter no relacionamento do casal.

“Quando descobri a traição ele disse que ia me bloquear em todas as redes sociais e canais de comunicação e ceder todos os direitos sobre o nosso bebê. Eu o lembrei de que, quando nos conhecemos, eu avisei que se ele me traísse eu iria fazer o que fosse necessário para me sentir bem”.

“Por causa disso, quando descobri a traição eu decidi expor meu ex-namorado no Facebook, e fiz uma grande publicação explicando tudo o que aconteceu”.

Ela está sendo ameaçada

Seguindo com seu relato, a jovem conta que o ex-companheiro ficou completamente irritado quando viu sua publicação no Facebook e passou a ameaçar entrar na justiça para ter a guarda da filha do casal.

“Ele disse que se eu não excluir a publicação vai entrar na justiça para tirar minha filha de mim, mas eu me recuso a fazer isso. Ele foi avisado diversas vezes sobre as consequências”.

“Estou errada em manter o post? Sinto que posso ter exagerado já que grande parte da família dele viu, mas ele estava ciente”.

Para os usuários do Reddit, ela deve pensar bem até que ponto vale a pena manter sua “vingança pessoal” já que o bem-estar de sua filha está em jogo.

“O que é mais importante para você? Deixar todos sabendo o tipo de pessoa que ele é, ou cuidar da sua filha? Você não está errada, mas pense bem nisso”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada, parabéns pela sua atitude!”, comentou outra.