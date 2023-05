‘Darth Vader’ tem redução de pena aprovada após pedido de recurso

Um julgamento inusitado foi realizado ao longo do último domingo (28) na cidade de Valparaíso, no Chile. No Tribunal de Apelações de Valparaíso, um dos maiores vilões do cinema conseguiu conquistar a diminuição de sua pena.,

Conforme O Globo, o julgamento de Darth Vader, vilão da série Star Wars, teve como intenção aproximar os cidadãos dos trabalhos realizados no Tribunal. Para isso, o julgamento educativo contou com a participação dos advogados, juízes e público, além da presença do próprio réu.

Na ocasião, parte das celebrações do Dia do Patrimônio, Vader foi “julgado” por ter decepado a mão de Luke Skywalker, seu filho, durante a história do episódio “O Império Contra-Ataca”.

Em um primeiro julgamento, Vader foi condenado ao “congelamento perpétuo em carbonita”, mas recorreu e conseguiu reverter sua pena após a alegação de que o fato a ser condenado era a “mutilação do membro superior de seu filho, e não suas ações anteriores”.

Com direito a advogados de defesa

No julgamento encenado, Darth Vader teve sua pena reduzida para “30 anos de congelamento em carbonita, sendo proibido de se aproximar de Luke por 30 anos”. Ele também precisará se manter “a três planetas de distância do filho e foi incapacitado para o uso sombrio da força e para o porte de um sabre de luz”.

O resultado veio após o bom trabalho do advogado de defesa de Vader, Juan Carlos Manríquez, que fez questão de ver além do vilão: “É um ser humano com direitos, ainda que em parte. É quase uma máquina, mas também é um homem. É um pai”.

Para a presidente do Tribunal de Apelações, María del Rosario Lavín, o objetivo do julgamento encenado era trazer a Justiça para perto da população, mostrando aos presentes quais os procedimentos adotados em um tribunal de apelação.

“Na minha carreira tive criminosos terrivelmente ruins, então a presença de alguém como Darth Vader não é novidade”, declarou.

