Assista: jovem é presa e faz pose e tira sarro da polícia em vídeo que viralizou

Detida por roubo em Bucaramanga, na Colômbia, uma jovem repercutiu internacionalmente e viralizou em um vídeo no qual mostra a forma como se comportou no momento de sua prisão.

Como se pode analisar nas imagens, que desde que foram publicadas já somam mais de 4 mil visualizações, a jovem tira sarro da situação e aproveita para fazer pose no durante sua detenção.

No Twitter, a polícia de Bucaramanga escreveu: “Não paramos! e não damos trégua ao crime. No bairro La Concordia, de Bucaramanga, capturamos uma mulher de 27 anos, de nacionalidade estrangeira, pelo crime de receptação, que foi encontrada com um telefone roubado”.

Veja a seguir o registro que repercutiu na internet e gerou revolta em diversos internautas.

🚨👮🏻‍♂️#PlanCazador ¡𝗡𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀! y no le damos tregua a la delincuencia.



En el barrio La Concordia de #BucaramangaMásSegura capturamos a una mujer de nacionalidad extranjera de 27 años por el delito de receptación, a quien se le encontró un celular hurtado. #DiosYPatria pic.twitter.com/zD0KY1NLqZ — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) May 24, 2023

Vídeo viralizou e gerou indignação de internautas

Como muitos possivelmente esperavam, o registro gerou indignação e recebeu diversos comentários. Veja a seguir algumas das mensagens compartilhadas na rede social:

“Eles estão sendo ridicularizados e na cara! Que dor ver como tornam a justiça uma sátira”;

“Tira sarro porque sabe que não há castigo”;

“Morrendo de rir como sempre, porque amanhã a levam a passear a Cúcuta e depois de amanhã já está aqui em Bucaramanga roubando de novo”.

