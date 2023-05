‘Casamento sem crianças’ causa grande confusão entre irmãs

Uma jovem mãe ficou completamente revoltada ao descobrir que o casamento “sem crianças” de sua irmã era, na realidade, um casamento apenas sem algumas crianças, entre as quais sua filha, de 12 anos, estava incluída.

Conforme publicado por ela no Reddit, a descoberta gerou uma grande confusão entre as irmãs, o que fez com que elas acabassem discutindo durante o casamento.

“Nós não somos muito próximas, mas temos um bom relacionamento. Então quando ela me disse que seu casamento era livre de crianças eu aceitei e dei um jeito de conseguir que minha filha, de 12 anos, ficasse hospedada em algum lugar enquanto eu ia ao casamento, que aconteceu em outra cidade”.

“Acontece que ao chegar no casamento eu notei algumas crianças mais velhas, com idades próximas a da minha filha, entre elas os filhos dos meus outros irmãos. Eu deveria ter perguntado para eles, mas isso nunca me passou pela cabeça, já que para mim as regras geralmente são aplicadas para todos os envolvidos”, revela a mulher.

Ela ficou magoada com a atitude da irmã

Completamente magoada e frustrada ao descobrir a mentira da irmã, ela decidiu não esperar para resolver a situação e, na primeira oportunidade, chamou a irmã de lado.

“Ela pareceu estar desconfortável e disse que não era nada demais, mas eu disse que eu e minha filha merecíamos um pedido de desculpas”.

“Foi então que ela se irritou e disse que eu a estava encurralando em seu próprio casamento e que eles é que mandam na lista de convidados. Depois disso, ela me enviou uma mensagem me chamando de egoísta”.

“Admito que minha resposta não foi legal, mas a culpei por se importar mais com a estética do casamento do que com as pessoas. Isso a fez ficar irritada e ela passou a me criticar para toda a família”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, está claro que a filha dela foi barrada de ir ao casamento, mas agora é necessário entender os motivos.

“Ficou claro que ela barrou especificamente sua filha, mas por qual motivo? Eu ficaria irritada se não soubesse a razão”, comentou uma pessoa.

“Ela mentiu para você e excluiu sua filha, depois que você descobriu ela ainda tentou te fazer sair como a culpada da situação”, finalizou outra.