‘Brincadeira infeliz’ causa briga entre primas e faz uma delas desistir do casamento

Uma jovem de 26 anos ficou completamente revoltada com uma “brincadeira” feita por sua prima. Segundo ela, após o anúncio do noivado, a prima decidiu enviar uma lista de obrigações para suas madrinhas, e incluiu itens extremamente desrespeitosos.

O desabafo, feito no Reddit, viralizou rapidamente e recebeu a opinião de diversos usuários da plataforma.

“No dia 1º de abril, todas as madrinhas receberam um PDF com uma lista de regras e deveres das madrinhas de seu casamento. Ela enviou uma foto dos vestidos, que seriam feios e caros, além de estarem disponíveis somente até o tamanho 46, fazendo com que qualquer pessoa maior do que isso fosse forçada a emagrecer”.

“Fiquei com raiva principalmente disso porque eu uso 48 e ela usa tamanho 50! É ainda maior que eu. Além disso, ela também fez outras exigências envolvendo nada de bronzeamento e tempo ao sol para garantir que ela fosse a mais bronzeada do dia”, conta.

Exigências sem noção

Seguindo com a lista de exigências da noiva, a mulher conta que o documento tinha itens como nada de cabelos longos, danças coreografadas e um valor absurdo para a despedida de solteira em outro país.

“Eu fiquei com tanta raiva que silenciei o grupo e decidi desistir do casamento. No dia seguinte percebei como todos estavam rindo e dizendo que adoraram a pegadinha feita por ela, ao que tudo indica, o final do PDF tinha a revelação de que aquilo era uma pegadinha, o que eu não cheguei a ler por ter ficado irritada”.

“Todos pensaram que foi divertido, mas realmente me irritou. Eu falei a ela como isso me magoou e ela se desculpou, mas ainda estou magoada mesmo dois meses depois e não quero mais ser madrinha da minha prima”, revela.

“Eu comuniquei minha decisão e ela ficou magoada e com raiva, assim como as outras madrinhas e algumas pessoas da família. Eu acredito que pegadinhas só são engraçadas se o destinatário achar engraçada, e eu definitivamente não achei”.

Porém, para os usuários do Reddit, ela deveria ter lido o arquivo até o final e talvez mudasse sua opinião antes de se enfurecer com a prima.

“Você deveria ter lido até o final, não foi a melhor brincadeira de 1º de abril, mas foi inofensiva em comparação a tantas outras que já vi” comentou uma pessoa.

“Você não leu da forma correta o arquivo e deixou sua raiva tomar conta antes mesmo de saber que era uma pegadinha. Você deveria ter lido até o final pois ela deixou claro que era uma brincadeira e não algo sério”, finalizou outra.