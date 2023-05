Molho de tomate causa uma grande briga entre familiares

Um molho de tomate pode ter sido o responsável por causar danos irreparáveis a uma família. Ao que tudo indica, o tempero da iguaria foi o grande causador da desavença entre as duas cunhadas.

Em um relato publicado no Reddit, a mulher revela que sempre se deu bem com a esposa de seu irmão, tirando o fato de que ela parece “meter seu tempero” onde não é chamada.

“Se você se distrair por 5 minutos ela vai entrar na sua cozinha e tacar os temperos dela em tudo com a justificativa de estar arrumando o sabor de tudo, mas nem todos os alimentos precisam de açafrão”.

“Eu recebi alguns quilos de tomate e decidi usar o final de semana para fazer um belo molho que eu posso armazenar e manter por algum tempo sem precisar me preocupar em comprar molho pronto industrializado”.

“Decidi fazer um molho padrão que posso adaptar conforme a receita, variando nos temperos e ingredientes de acordo com o que eu for fazer”.

No entanto, ela não contava que receberia a visita do irmão e da cunhada, que foram buscar uma sacola de roupas para seu filho.

“Nos cinco minutos que me distrai ela entrou na cozinha e colocou sal, pimenta, açafrão, azeite, alho em pó e ervas italianas nas cinco panelas de molho que estavam apurando no fogão”.

Ela disse que estava tentando ajudar

Em seu relato, a mulher então revela que, ao ser confrontada, a cunhada apenas disse que o molho precisava de “mais sabor” e que ela fez o favor de acertar os temperos.

“Fiquei com tanta raiva que sabia que não conseguiria manter a calma. Fui até o meu irmão e disse a ele para levar as roupas e sua esposa embora da minha casa. Ela ficou chocada e pediu desculpas, mas eu ignorei”.

“Disse também que ele me deve novos tomates e que pode levar o molho para sua casa ou eu vou jogá-lo no lixo. Ele voltou com os tomates e um bolo de cenoura com um pedido de desculpas, que eu não sei se estou pronta para aceitar”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela apenas precisa ter certeza de que a cunhada estava ciente dos limites.

“Se ela sabia que não deveria mexer nas panelas, então você não fez nada de errado”, comentou uma pessoa.

“Nunca adicione temperos ou ingredientes na comida de outra pessoa a menos que ela te peça claramente para fazer isso”, finalizou outra.