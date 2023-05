Em aniversário de 102 anos, idosa revela o segredo “quente” para ter uma vida longa

Joyce Jackman, de 102 anos, acaba de fazer aniversário e revelou qual o segredo de uma vida longe e feliz!

De acordo com o Metro Reino Unido, a idosa disse que o segredo para viver mais de um século é ter muito “sexo bom”

Ela foi fotografada e entrevistada na casa de repouso em que vive e compartilhou sua sabedoria com e equipe. A senhora simpática também contou que os doces a ajudaram a manter a felicidade e viver mais.

Sua família veio visitá-la para comemorar seu aniversário e ela confessou: “Eu tive um dia adorável. Não acredito que tenho 102 anos - deve ser todo o chocolate que como que ajudou!”, brincou com um grande bolo em mãos.

Em sua infância, Joyce trabalhou em uma confeitaria, antes de ingressar como chef na forsa área britânica durante a Segunda Guerra Mundial .

Joyce, agora viúva, casou-se com seu namorado de infância, Terence Jackman, em 1945, assim que a guerra terminou.

Embora nunca tenham tido filhos, ela conta que adorava ajudar a cuidar das crianças de sua vizinhança, além aproveitar o tempo para cozinhar com a mãe e sair com as amigas.

Atualmente, Joyce gosta de manter sua mente ocupada com palavras cruzadas e ler o jornal, sempre comendo um chocolate para adoçar a vida. Em seu aniversário, ela também tomou uma taça de vinho.

“Joyce é uma residente muito amada na casa. Ela está sempre nos fazendo rir com seu fantástico senso de humor e visão da vida. Foi maravilhoso fazer parte do dia especial dela”, disse uma das trabalhadoras da casa de repouso.

