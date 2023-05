VÍDEO: Detentos aproveitam enchente para criar ‘piscina’ dentro da prisão

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um grupo de detentos em uma prisão no Equador se divertindo no que parece ser uma piscina gigante.

Segundo o site ‘El Heraldo de México’, a piscina foi elaborada no pátio do Centro de Rehabilitación Social (CRS) pelos próprios detentos, que tamparam os esgotos para impedir a água da chuva de de sair. Segundo a mídia local, o fato teria acontecido durante as festas de carnaval.

Nas imagens é possível notar o pátio cheio, com alguns presos se arriscando e subindo nas cestas de basquete para saltar na água.

Internautas se manifestaram após o ocorrido e pediram para as autoridades locais investigarem o ocorrido.

Xavier Martínez, governador da província de Azuay, Equador, disse que as investigações já estariam em andamento.

“Estou tentando confirmar que o vídeo é do Turi CRS para solicitar as sanções correspondentes da parte administrativa, porque essas coisas não podem ser permitidas”, comentou.

Ainda de acordo com a mídia local, o local foi inundado com água da chuva e água potável. Os diretores informaram que não foram “alertados em tempo hábil” pelos agentes de Segurança Penitenciária sobre o que estava acontecendo no pátio.

Confira as imagens a seguir:

“Presos no Equador fecharam os encanamentos do pátio da prisão e aproveitaram as fortes tempestades para ter sua própria piscina como local de férias”, diz o tuíte.

🚨| ÚLTIMA HORA: Presos en Ecuador sellaron la tubería del patio de la prisión y aprovecharon las fuertes tormentas para tener su propia piscina como un resort vacacional. ¡Cómo hace falta la mano dura de Nayib Bukele en nuestra región!. ¿Opinas lo mismo? pic.twitter.com/0rZ6mAvCnN — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) May 24, 2023

A ‘piscina’ foi montada dias depois de seis detentos terem sido encontrados mortos na mesma prisão. Eles estavam em celas diferentes e não apresentavam sinais de violência ou tortura.

As investigações estão trabalhando para averiguar as hipóteses de vingança ou suicídio.

