“O que ela bebeu?” Novo vídeo de mãe dançando funk no teto de carro na saída da festa da filha viraliza

Mulher dança funk no teto do carro (Reprodução/Twitter)

Depois de viralizar um vídeo onde dança o “movimento da sanfoninha”, da cantora Anitta, usando um vestido transparente no aniversário de sua filha, a autônoma Brenna Azevedo, de 26 anos, volta a ser motivo de debates acirrados ao ser filmada dançando no teto de um carro, na saída da festa.

No primeiro vídeo gravado, ela aparece fazendo o “Movimento da sanfoninha” enquanto o ex-namorado carregava a aniversariante, de dois anos. Por conta dos ataques, ela resolveu se explicar. “Eu estava eufórica, feliz, realizada que eu conquistei a festa da minha filha”, disse Brenna.

Neste novo vídeo, ela está em cima do carro, dançando funk e agitando uma garrafa de champanhe, que espirra bebida para todo lado. Em determinado momento, ela se agacha e escorrega pelo para-brisa do veículo, aparentemente embriagada.

Veja o vídeo:

Continuação da mulher que foi semi nua pra festa da filha de 3 anos.

Obs: Ela tomou 5 balinhas e ficou possuída 😂😂😂😂 pic.twitter.com/8yB6ufaKw2 — Insta: @estouonprafofoca (@estouonpraffc) May 25, 2023

Novamente as redes sociais se movimentam entre os críticos e apoiadores: “O que ela bebeu?”, disse um internauta. “Tava drogada! Não é possível…isso não é normal…”, respondeu outro.

Do outro lado, o fã clube dela já apoia sua candidatura à próxima de A Fazenda, na Record: “Kinga maravilhosa, já quero na Fazenda”, comentou um internauta. “Imagina ter que conviver com a energia caótica dessa querida’, concordou outro leitor.

A MÃE DÁ EXPLICAÇÕES...

O fato de sua filha aparecer no colo do ex-namorado também gerou repercussão entre os internautas, que desfilaram adjetivos nada respeitosos aos dois. “Primeiro, o pai da minha filha não é corno. Segundo, eu não sou casada com ele. Terceiro, eu não trabalho em casa de thermas [casa noturna]. Pelo amor de Deus. Quarto, as pessoas têm direito de serem felizes como elas quiserem”, explicou.