Noiva é forçada a incluir as enteadas no casamento, mesmo não querendo isso

Uma noiva está passando por momentos complicados no preparativo de seu casamento. Enquanto ela tem um pensamento sobre a forma de incluir as enteadas na celebração, as filhas de seu marido tem outro.

Conforme o relato, compartilhado no Reddit, o casamento deve acontecer em novembro, data em que as enteadas da mulher terão 12 e 14 anos respectivamente.

“Eu não tenho filhos e meu noivo acredita que eu devo incluir minhas enteadas no casamento. Por causa disso eu sugeri que elas sejam floristas mesmo sendo ‘velhas demais’ para o papel. No entanto, minha enteada de 12 anos teve outra ideia e quer ser uma das minhas madrinhas”.

“Isso não vai acontecer de nenhuma forma, principalmente porque minha gêmea idêntica e minha melhor amiga serão minhas madrinhas”, revela a noiva.

“Nós entramos em acordo e decidimos manter os membros do cortejo em 2 casais apenas, o que me fez magoar muitas amigas próximas que não foram convidadas como madrinhas do meu casamento”.

Ela não quer abrir mão de sua decisão

Seguindo com o relato, a noiva revelou que não pretende permitir que as enteadas assumam o papel de madrinhas, já que tem uma visão diferente sobre isso.

“Eu expliquei para o meu noivo que eu fico feliz em incluir minhas enteadas no casamento, mas que aceito sugestões já que elas não querem ser floristas e não serão minhas madrinhas”.

“Para mim, uma madrinha é alguém que estará ao meu lado durante os momentos difíceis, e não minha enteada de 12 anos para quem eu sou uma figura materna que cozinha e pede a ela para limpar seu quarto”.

“Parece duro, mas não é. Não acho correto duas crianças para quem eu cozinho as refeições diárias serem minhas madrinhas’, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a solução é simples, mas requer a quebra dos padrões “tradicionais” de um casamento.

“Elas podem muito bem serem madrinhas do próprio pai o que permitirá a você ter mais duas amigas como madrinhas”, comentou uma pessoa.

“Não vejo problemas em você não querer suas enteadas como madrinhas”, finalizou outra.