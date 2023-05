Mãe furiosa retira à força o seu filho de uma cervejaria depois de encontrá-lo bebendo: “Mãe deve ser respeitada”

O respeito aos pais é um dos valores mais arraigados em qualquer cultura do mundo, especificamente com a figura materna, que é vista como o pilar principal de amor e confiança para a proteção dos filhos. No entanto, recentemente foi criado um debate sobre os limites que os pais têm para impor essa proteção sobre os filhos.

Mãe foi buscar seu filho aos tapas em um bar.

A situação ocorreu no México, quando uma mãe descobriu seu filho bebendo cerveja em um bar clandestino, apesar de ela já ter proibido que ele fosse a esse lugar. A mulher, irritada com a falta de valores e o mínimo respeito para com ela, decidiu tomar as coisas em suas próprias mãos com algumas medidas drásticas para corrigir o comportamento do filho.

Não importando o lugar e a reação das outras pessoas, a mãe usou uma cinta para dar um corretivo no jovem e tirá-lo do lugar proibido. O jovem, aparentemente maior de idade, viu-se na necessidade de aceitar o castigo da sua mãe, enquanto se movia rapidamente para fugir dos golpes.

Este problema gerou um grande debate nas redes sociais, onde alguns se arriscam a defender a violência da mãe e outros questionam a forma de disciplinar.

A sequência foi gravada e gerou debate nas redes sociais.

Por um lado, há aqueles que dizem que a falta de respeito por parte do filho significa aceitar a resposta violenta da mãe. De acordo com eles, o respeito aos pais não deve deixar de existir com o passar do tempo, por isso a mulher deve corrigi-lo da melhor forma possível. “A mãe deve ser respeitada”, comentaram alguns.

No entanto, muitos outros disseram ter preocupação com a maneira “arcaica” de tratar um ente querido e que a violência não é a solução. Pelo contrário, esse comportamento poderia prejudicar a relação entre mãe e filho.