Jovem relata problemas com a sogra e afirma: ‘Ela me trata como uma incubadora’

Uma mulher utilizou o Reddit para desabafar depois que um problema com sua sogra está chegando a momentos críticos. Segundo ela, a forma como a mãe do marido lida com o fato de ela estar grávida é problemática e a deixa extremamente preocupada com o que pode acontecer no futuro.

Com uma gravidez complicada, ela vai enfrentar uma indução de parto nas próximas semanas o que está tornando tudo “ainda mais real”. No entanto, o fato de não ter um bom relacionamento com sua sogra é algo complicado para ela, que não sabe como a mãe do marido irá reagir.

“Eu tentei, mas ela é horrível! Ela parece adorável, mas quando vira as costas fica insuportável. Por sorte ela mora em outro estado, mas ainda assim ela conseguiu fazer toda minha gravidez gerar ao redor dela.

“Os exames mostram que o bebê é a cara dela, o nome é parecido com o dela (só que não é), ela será quem passará tradições familiares para o bebê e ignora completamente a minha família. Para ela eu sou apenas uma incubadora para o neto dela”.

Ela não sabe o que fazer

Com a proximidade do parto, os pais de seu marido planejaram uma visita, mas o homem afirmou que os pais devem esperar que eles façam um convite.

“Quando minha sogra soube disso ela ficou irritada e nos acusou de manter o neto longe dela. Mas estamos focados em manter os nossos limites. Apesar disso, sempre que nos falamos ela insiste em dar conselhos não solicitados”.

“Como posso ter forças para lidar com isso depois do parto? Se dependesse só de mim, eu nunca mais veria ou falaria com ela ainda mais por ser tratada como um recipiente para o neto dela. Já passei por 7 internações e nunca recebi uma ligação dela, então não consigo me imaginar deixando ela segurar meu bebê”.

Para os usuários do Reddit, ela deve seguir firme.

“Sempre que ela tentar te ensinar ou aconselhar, diga que agradece e que prefere fazer da sua própria maneira”, comentou uma pessoa.

“Tenha certeza de colocá-los nos devidos lugares”, comentou outra.