Homem é ‘aplaudido’ após não ceder seu lugar em mesa de bar para militar

Um homem contou ter exigido seu assento em mesa de bar, após o lugar ter sido ocupado enquanto buscava sua bebida. De acordo com ele, o pedido não foi bem aceito pela outra pessoa. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/mmorrgss.

“Estava em um bar para um show de música ao vivo e fiquei sentado assistindo, mas precisava me levantar para pegar uma bebida (o bar fica a cerca de 2 metros de mim). Então peguei meus objetos de valor e deixei minha bolsa no meu lugar para que as pessoas soubessem que estava ocupado”, iniciou o relato.

“Enquanto esperava pela minha bebida, ficava olhando minha bolsa. Um cara se aproximou, a pegou e se sentou no meu lugar. Depois que peguei minha cerveja, voltei para a mesa e educadamente disse a ele que estava sentado lá e é por isso que minha bolsa estava lá”, continuou.

Pedido não recebido muito bem

De acordo com o relato, o homem se levantou com raiva e afirmou ser militar como meio de intimidação. Ainda pediu ao autor do relato que se sentasse em outro lugar.

“Quando eu disse: ‘Obrigado por seu serviço, mas esse é o meu lugar e eu gostaria de voltar’ e andei em volta dele e me sentei, ficou com raiva. Ele se sentou à minha frente e começou a murmurar coisas como ‘isso é besteira, rude pra caramba’ e batendo os dedos na mesa. Embora eu aprecie que ele seja um veterano, não acho que sou o idiota nessa situação”, finalizou o internauta.

Na parte de comentários, diversos usuários da plataforma aplaudiram a atitude do autor do relato e demonstraram aversão ao comportamento do outro homem.

“A terceira emenda diz que você não pode ser obrigado a ceder seu espaço para os militares. Você não foi idiota”, comentou um internauta.

“Sim, militar, e sim, isso é ótimo, mas não é desculpa para ser um idiota. Era o seu lugar e você deixou isso claro, mantendo seus pertences nele. Se ele queria um assento, deveria ter procurado um vago”, observou outro deles.